Dusan Alimpijevic: 'Beşiktaş hepimizden daha büyük'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'in Sırp başantrenörü Dusan Alimpijevic önemli açıklamalarda bulundu.



"HER ŞEYİ SIFIRDAN KURDUK"



Takımı tamamiyle baştan kurduklarını ve bunu başardıklarını söyleyen Alimpijevic, "Yani, ilk olarak kulübün her seviyedeki başarısı sadece ben koç olduğum için değil. Başkanın, yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin ve Genel Menajerimiz, yönetimimizin, kulüp çalışanlarının, son olarak da ekibimin desteği olmadan sıfırdan inşaa etmek kolay değil ve gerçekten başardık. Sıfırdan başladık. Benim için her zaman önemli olan şey çalışkan, harika karakteri olan, iyi davranışları olan, açık fikirli, kendini daha iyi olmak için değiştirmeye hazır ve bize de daha iyi olması için değiştirmemize izin veren insanlara sahip olmak." ifadelerini kullandı.



Her geçen gün daha da değiştiğini söyleyen Dusan Alimpijevic şu sözlerle devam etti:



"Çünkü bilirsiniz, hepimiz değişiyoruz. Eğer akıllıysanız zaten her gün, her hafta, her ay, her yıl daha iyi olmak için değişirsiniz. Benim kendim için de yaptığım şey bu. Bir ay, bir yıl öncekiyle aynı koç değilim. Oyunculardan istediğim şey de bu. Eğer böyle oyuncular da bulursam mutlu olurum. Bu başarılı olmak için şansımız olduğu anlamına gelir. Her şeyin üstünde de tabi atmosfer var, iyi atmosfer sonuç getirir."



"BEŞİKTAŞ HEPİMİZDEN BÜYÜK"



Hiçbir oyuncunun Beşiktaş'tan büyük olmadığını ve olamayacağını ifade eden Alimpijevic, "Kesinlikle. Kimse kulüpten büyük olamaz. Beşiktaş hepimizden büyük. Bu ana kural. Sistem her zaman kişilerden üstündür. Tabii ki bu oyuncuların oyunu, tabii ki bazı karşılaşmalarda bir adım öne çıkacak kişiler olacak, iyi bir rolle, iyi oyunla, büyük puanlarla Ama bugün 2-3 isim olur, bir diğer oyunda başka isimler olur. Ana şey sistemin tutarlı olması. Oyuncular günlük, haftalık ya da her oyunda değişebilir. Ama gerçekten iyi insanlardan oluşan, istediğimiz grubu bulduğumuzu düşünüyorum." dedi.



Alimpijevic, Hapoel ve Gran Canaria'yı deplasmanda eledikleri maçlarla ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:



"Şunu söyledim ve oldu diyebileceğimiz sihirli bir değneğimiz yok. Birkaç şey var. İlk olarak karakterli oyunculara, ikincisi de harika işler çıkaran ekibe sahip olmak. Ekibimin hepsi oyuncu buluyorlar, çok güzel bir hazırlık yapıyorlar. Hep birlikte yapıyoruz ama Buğra, Sinan, aynı zamanda Dorde da bizimle, harika bir iş çıkarıyorlar. Fizik koçumuz Marko kendi payına düşeni çok iyi hallediyor. EuroCup'ta bu sene çok zorlu bir rekabet var. Sezon başında en az 6-8 takımın, "Euroleague'e gitmek istiyoruz" dediklerini duyduk. Bütçe açısından, onların açıklamaları açısından, organizasyonlar ve lojistikleri açısından 6-8 takım Euroleague'de olmaya hazır diyebiliriz. Hapoel bu yıl için büyük bir bütçeye sahip. Kimse Play-off dışında kalan Venezia hakkında konuşmuyor. Gran Canaria'yı geride bıraktık. Sahip olduğumuz bir diğer ölçek de London ve Paris ekiplerinden biri elenecek. Biliyorsunuz ki bunun için yatırım yaptık, Final Four'dayız ve tek maçlık eleme usulünden çıkabildiğimiz için mutluyuz. En azından Sinan Erdem'de bir maç daha taraftarlarımızla olabileceğiz."



"TARAFTARLARIMIZA SAYGI DUYUYORUZ"



Karşılaşmanın oynanacağı Sinan Erdem Salonunu da değerlendiren Alimpijevic, "Gerçekten taraftarların yarattığı o harika atmosferde oynamaktan mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşma çılgıncaydı. Böyle bir şey daha önce hissetmemiştik. Kendi kariyerimde de uzun zamandır hissetmedim. Ve inanıyorum ki oradaki tüm insanlar da bunu hissetti. Sırbistan'da benzer şeyler yaşama şansım olmuştu. Ama Beşiktaş taraftarlarının o karşılaşmada yarattığı şey harikaydı. Çok eğlendik ve tribünden gelen enerjiyi hissettik. Taraftarların oyuncuların şu ana kadar yaptıkları işe saygısını da hissettik ve o saygıyı onlara savaşımızla, tutkumuzla, ruhumuzla geri vermek istedik. Ve gerçekten bu armaya duyduğumuz saygıyı da göstermek isterdik. Bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza saygı duyuyoruz. Sinan Erdem'e gideceğimiz için mutluyum, bildiğim kadarıyla biletler tükendi, çok yakın olduğumuzu düşünüyorum." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



