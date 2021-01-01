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Durant: "Giannis, bizim için zorlu bir mücadele olacak"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Doğu Konferansı playoff ikinci turunda karşı karşıya geleceği Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu tehlikeli kılan unsurlardan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Doğu Konferansı playoff ikinci turunda karşı karşıya geleceği Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu tehlikeli kılan unsurlardan bahsetti.

KD, Doğu Konferansı ikinci turdaki bir sonraki rakibinin süperstarı hakkında şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarına ve kazanmaya değer veren birisi. Bu kombinasyonu bir araya getirirdiğinizde, karşınızda sert bir oyuncu oluyor. Ve artık oyunu daha da geniş. Dönerek şut atıyor, üçlük sokuyor... bu yüzden önümüzde zorlu bir mücadele var. Kendisinin iki kez MVP olup, Yılın Savunmacısı seçilmiş olmasının bir nedeni var. Bu mücadeleyi dört gözle bekliyoruz."

Serinin 1. maçı, bu Cumartesi gecesi Barclays Center'da oynanacak.


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