Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, Suns formasıyla Phoenix'te ilk kez forma giyeceği için duyduğu heyecanı dile getirdi.



Deplasmanda yeni takımıyla geçirdiği üç maçın ardından Durant, bu gece Footprint Center'da ilk kez forma giyecek ve eski takımı Oklahoma City Thunder'a karşı oynayacak.



KD, Arizona'daki ilk maçı öncesi duygularını şu şekilde açıkladı:



"Alışma sürecinde deplasmanda birkaç maç oynayabildiğim için memnunum, çünkü taraftarımızın oldukça gürültülü olacağını biliyorum ve bunu dört gözle bekliyorum. Bizi sahada görmek için sabırsızlandıklarını biliyorum."



Şimdiye kadar Phoenix formasıyla oynadığı üç maçta KD, 80.8 gerçek şut yüzdesiyle 26.7 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları yakaladı.





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