Dünya Kürek Şampiyonası başlıyor

Dünya Kürek Şampiyonası Sırbistan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kürek Şampiyonası başlıyor
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02 Eylül 2023 17:22
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Kürek Şampiyonası, Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre milli takım, başkent Belgrad'da 10 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyona 6 sporcu ve 4 ekiple katılacak.

Şampiyonada suya inecek milli takımda sporcular Elis Özbay, Cevdet Ege Mutlu, Halil Kaan Köroğlu, Enes Gök, Aytimur Selçuk, Enes Biber yer alıyor.

Şampiyonada final yarışları 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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