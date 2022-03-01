Dünya Badminton Federasyonu'ndan Rusya kararı!

Dünya Badminton Federasyonu (BWF), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların yapacağı uluslararası karşılaşmaları askıya aldı.



BWF'den yapılan açıklamada, bu kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dün alınan tavsiye kararları kapsamında alındığı ifade edildi.



Açıklamada, Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası badminton organizasyonlarının da iptal edildiği duyuruldu.



BWF, Ukrayna halkını ve ülkedeki badminton organizasyonlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.





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