Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafer Medvedev'in

Dubai Tenis Şampiyonası finalinde Andrey Rublev'i 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.
Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.
Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.
Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.
Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.
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