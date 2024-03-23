Down sendromlu cimnastikçilerden 20 madalya

Down sendromlu cimnastikçiler, Trisome Oyunları'nda 7'si altın 20 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Down sendromlu cimnastikçilerden 20 madalya
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23 Mart 2024 18:14
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler, ritmik ve artistik kategorisinde madalya mücadelesi verdi.

Artistik cimnastikte Alper Öztürk, 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Alper Öztürk, genel tasnifte de dünya şampiyonluğuyla altın madalya elde etti.

Diğer milli artistik cimnastikçilerden Sümeyye Uruk ise 4 gümüş, 1 bronz madalya ile genel tasnifte de dünya ikinciliğiyle gümüş madalya kazandı.

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