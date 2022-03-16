Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.



Ligin 28. haftasında oynanan mücadeleyi Dortmun 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü 87. dakikada Axel Witsel kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 56 puana yükseldi. Mainz ise 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, bu kez Köln deplasmanına konuk olacak. Mainz ise Arminia Bielefeld'i sahasında ağırlayacak.





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