Dominik Livakovic için Villarreal iddiası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.
"F.BAHÇE 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'e yıllık 3 milyon euro maaş içeren bir teklif yaptığı, Dinamo Zagreb'e ise 6 milyon euro teklif ettiği yer almıştı.
Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.
"F.BAHÇE 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'e yıllık 3 milyon euro maaş içeren bir teklif yaptığı, Dinamo Zagreb'e ise 6 milyon euro teklif ettiği yer almıştı.
Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.