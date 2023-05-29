Dominik Livakovic için Villarreal iddiası

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Dominik Livakovic'in Villarreal ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dominik Livakovic için Villarreal iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2023 19:30
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 19:35
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

"F.BAHÇE 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'e yıllık 3 milyon euro maaş içeren bir teklif yaptığı, Dinamo Zagreb'e ise 6 milyon euro teklif ettiği yer almıştı.

Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery