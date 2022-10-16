Dobrovinsky: 'Galatasaray, Smolov'u istiyor'

Ünlü Rus avukat Alexander Dobrovinsky, Galatasaray ile ilgili bir transfer açıklamasında bulundu.



Dobrovinsky, yaptığı açıklamada, Smolov'un Türkiye'ye transfer olabileceği söylentilerinin olduğunu ve bu takımın da Galatasaray olduğunu açıkladı.



Ünlü avukat, "Bana göre Smolov yurtdışında oynamaya hazır değil. Ama oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum. Tabii ki bu sadece söylenti düzeyinde. Ne olur bilmiyorum." dedi.



Fedor Smolov, Dinamo Moskova ile bu sezon çıktığı 11 maçta 5 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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