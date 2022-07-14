Djokovic, Bosna Hersek'te tenis kompleksinin açılışını yaptı

Teniste dünyanın 1 numarası Novak Djokovic, Bosna Hersek'in Visoko kentindeki tenis kompleksinin açılışına katıldı.



Djokovic ve Bosna Hersek Piramidi Güneş Vakfı kurucusu Semir Osmanagic tarafından Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi ve Bosna Hersek Tenis Federasyonu iş birliğinde yapılan tenis kompleksinin açılışında bölgeden çok sayıda tenisçi yer aldı.



Sırp sporcu Djokovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek ve Visoko için özel bir gün olduğunu ifade ederek, "Tüm bölge için de oldukça anlamlı bir gün." dedi.



Osmanagic de İtalya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'dan genç sporcuların da açılışa katıldığını belirterek gençlere imkan tanınması gerektiğini söyledi.



Açılış kapsamında tenis karşılaşmaları da yapıldı.





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