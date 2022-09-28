Dimitrios Pelkas'tan geleceği için açıklama

Fenerbahçe'den, Hull City'ye kiralanan Dimitrios Pelkas, geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.



İngiliz basınında yer alan haberde, Hull City'nin, Pelkas'la sezon sonunda kalıcı bir anlaşma yapmayı umduğu belirtilirken, konuyla ilgili soru sorulan Yunan futbolcu, "Şimdilik bu soruya cevap veremem. Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Oynamak istiyorum, takıma yardımcı olmak ve bu ligi görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Bu ligi görmek istiyorum çünkü genç yaşlardan itibaren İngiltere'de oynamak istedim ve şimdi hayalim gerçek oldu" diyen 28 yaşındaki futbolcu, "Denemek zorundayım, bu benim nasıl oynayacağımı ve daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma. Karar verme zamanı geldiğinde soruyu cevaplayabilirim" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ