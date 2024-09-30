Dikembe Mutombo, 58 yaşında hayatını kaybetti!

Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu ve Hall of Fame üyesi Dikembe Mutombo, beyin kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Dikembe Mutombo, 58 yaşında hayatını kaybetti!
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30 Eylül 2024 18:13
Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu Dikembe Mutombo'dan kötü haber.

Bür süredir kanser tedavisi gören Dikembe Mutombo, beyin kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'de son olarak Houston Rockets forması giyen Mutombo, NBA'de faal basketbol oynayan en yaşlı oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyordu.

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