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Diego Reyes: ''Umarım bir daha olmaz...''

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Diego Reyes, Milli Takım'da geçmiş sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Reyes: ''Umarım bir daha olmaz...''
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14 Ekim 2018 15:46
Meksika Milli Takımı'nda bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Reyes, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle çoğu maçı kaçıran Reyes, sağlık durumu hakkında konuşurken ''Umarım bir daha benzer bir şey olmaz. Çok acı çekmiştim. Bu sakatlık benim büyümemi ve olgunlaşmamı sağladı.'' sözlerini kullandı.

''ŞİMDİ İNTİKAM ZAMANI...''

Hazırlık maçında Şili ile karşılaşacak Meksika'da maça ilk 11 çıkması beklenen Diego Reyes, ''Geçtiğimiz yıllarda Şili'nin bizi 7-0 yenmesini hala hatırlıyoruz. Acı bir yenilgiydi. Şimdi intikam şansı kendi elimizde.'' diye konuştu.

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