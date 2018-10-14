Diego Reyes: ''Umarım bir daha olmaz...''

Meksika Milli Takımı'nda bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Reyes, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle çoğu maçı kaçıran Reyes, sağlık durumu hakkında konuşurken ''Umarım bir daha benzer bir şey olmaz. Çok acı çekmiştim. Bu sakatlık benim büyümemi ve olgunlaşmamı sağladı.'' sözlerini kullandı.
''ŞİMDİ İNTİKAM ZAMANI...''
Hazırlık maçında Şili ile karşılaşacak Meksika'da maça ilk 11 çıkması beklenen Diego Reyes, ''Geçtiğimiz yıllarda Şili'nin bizi 7-0 yenmesini hala hatırlıyoruz. Acı bir yenilgiydi. Şimdi intikam şansı kendi elimizde.'' diye konuştu.
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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle çoğu maçı kaçıran Reyes, sağlık durumu hakkında konuşurken ''Umarım bir daha benzer bir şey olmaz. Çok acı çekmiştim. Bu sakatlık benim büyümemi ve olgunlaşmamı sağladı.'' sözlerini kullandı.
''ŞİMDİ İNTİKAM ZAMANI...''
Hazırlık maçında Şili ile karşılaşacak Meksika'da maça ilk 11 çıkması beklenen Diego Reyes, ''Geçtiğimiz yıllarda Şili'nin bizi 7-0 yenmesini hala hatırlıyoruz. Acı bir yenilgiydi. Şimdi intikam şansı kendi elimizde.'' diye konuştu.
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