Devlet Bahçeli'den Karagümrük'e destek sözü!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesine destek sözü verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Devlet Bahçeli'den Karagümrük'e destek sözü!
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22 Kasım 2023 15:45
Son güncelleme 22 Kasım 2023 15:49
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesine destek verecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam odasında taraftarı olduğu Karagümrük Spor Kulübü'nün logo ve plaketi bulunan Genel Başkan Bahçeli'nin, kulübün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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