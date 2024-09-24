Devler, Nottingham'ın stoperinin peşinde!

Nottingham Forest forması giyen Murillo için devler sıraya girdi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih, Nottingham Forest'ın 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Murillo'yu yakından takip ediyor.



Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu için dev takımların harekete geçmesi bekleniyor.



İngiliz ekibi, Murillo'yu Corinthians'tan 2023 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Forest formasını 41 kez sırtına geçiren Brezilyalı, 2 asistlik performans sergiledi.



