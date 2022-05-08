Süper Lig'de 36. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Gergin geçen derbide ilk yarıda karşılık goller oldu ve mücadele 1-1 bitti.



Fenerbahçe'nin golünü 6. dakikada Filip Novak kaydetti. Filip Novak maçın ilk yarısında iki penaltıya sebebiyet veren isim oldu. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, 7. dakikada penaltıda direğe takıldı. Rachid Ghezzal ise 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.



Bu beraberliğin ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe puanını 69, yedinci sıradaki Beşiktaş ise puanını 55'e yükseltti.



Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, küme düşen Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



1985'TEN SONRA BİR İLK



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasım 1985'ten bu yana ilk kez üst üste üç kez berabere kaldı.



21.03.2021 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

19.12.2021 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

08.05.2022 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe



BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.



Ismael, Vodafone Park'ta oynanan müsabakada cezalı oyuncular Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun yerine Kenan Karaman ile Umut Meraş'a görev verdi. Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson derbi maça yedek başladı. Geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza, Atiba'nın yerine derbi maçta forma giydi. Ismael, savunma üçlüsünü Kenan Karaman, Welinton ve Serdar Saatçı'dan oluşturdu.



Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki oyuncu Emirhan İlkhan, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşadı.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK



Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier ile kırmızı kart cezalısı Francisco Montero'nun yanı sıra babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine giden Domagoj Vida kadroda yer almadı.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Mehmet Topal da derbi maçı kaçıran isimler oldu.



FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'taki mücadelede sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi. Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu.



Orta sahadaki Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a şans verdi. Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında ise Serdar Dursun'u tercih etti.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak derbi maça yedek başladı.



F.BAHÇE'DE 6 EKSİK, ALTYAPIDAN TAKVİYE



Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler'in yanı sıra cezalı Serdar Aziz kadroda yer almadı.



Fenerbahçe'de eksik isimler sebebiyle altyapıdan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki iki isim de kadroda kendine yer buldu. Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle ise Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi.



Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Osman Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı.



GERLİM, İLK GOL FENERBAHÇE'DEN



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki sezonun son derbisi oldukça gergin başladı. İlk dakikalarda tribünlerden atılan yabancı maddelerle birlikte gerilim iyice arttı. İrfan Can Kahveci ilk dakikalarda başına gelen bir cisim sonrası yerde kalırken, futbolcular arasında tartışmalar yaşandı. Maçın ilk dakikalarında gelen golle derbinin ateş iyice alevlendi. Maçın 6. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Filip Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



MICHY BATSHUAYI YİNE KAÇIRDI



Beşiktaş golün ardından santrayla birlikte Fenerbahçe kalesine giderken, penaltı düdüğü çaldı. Golü atan Filip Novak, ceza sahası içinde topa elle dokundu ve karar penaltı oldu. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı. Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe karşısında da penaltı kaçıran Batshuayi büyük üzüntü yaşadı.



GHEZZAL'IN GOLÜYLE EŞİTLİK



Beraberlik golünü arayan Beşiktaş, dakikalar 29'u gösterdiğinde bir kez daha penaltı kazandı. Kenan Karaman, Filip Novak'ın mücadahalesiyle yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Maçın 31. dakikasında topun başına geçen Rachid Ghezzal, Altay Bayındır'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu ve durum 1-1 oldu. Bu skorla soyunma odasına eşitlikle gidildi.



CYLE LARIN DİREĞE TAKILDI



Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladığı derbinin ikinci yarısına gol bulabilmek adına daha agresif başladı. Fenerbahçe ise bu bölümde savunmada kalabalık kalarak, rakibine boş alan bırakmamaya çalıştı. Beşiktaş'ta Kanadalı hücumcu Cyle Larin'in kafa vuruşunda top 51. dakikada direğe takıldı. Cyle Larin direkten dönen top sonrası büyük üzüntü yaşadı.



HAMLELER GOL GETİRMEDİ



Karşılaşmanın ikinci yarısında hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe gol ve goller bulabilmek adına rakip kalelere zaman zaman tehlikeli gitti. Ancak savunmalar ve kaleciler hata yapmadı. Skoru değiştirebilmek adında Valerien Ismael ve İsmail Kartal değişikliklerle hamleler yaptı ama bu da sonuç vermedi. İstanbul'da bir bahar akşamında oynanan derbi mücadelesi eşitlikle son buldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BRAZDAN...





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