12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Depay tarihe geçti, Hollanda kazandı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Hollanda, konuk ettiği Finlandiya'yı 4-0 mağlup etti. Hollandalı futbolcu Memphis Depay, 2 asist 1 gol kaydettiği maçta tarihe geçti.

12 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Hollanda, Finlandiya'yı konuk etti.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Donyell Malen, 17. dakikada Virgil van Dijk, 38. dakikada penaltıdan Memphis Depay ve 84. dakikada Cody Gakpo kaydetti.


Bu maçın ardından Hollanda, 16 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 10 puanda kaldı.

Hollanda bir sonraki maçını Polonya ile deplasmanda, Finlandiya ise Malta ile sahasında oynayacak.

DEPAY TARİHE GEÇTİ

İlk yarısı 3-0 biten maçta Hollandalı futbolcu Memphis Depay ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, 8. dakikada ve 17. dakikada atılan gollerde pası veren futbolcu oldu. Ayrıca Depay, 38. dakikada ise penaltıdan fileleri sarstı

Hollandalı futbolcu Memphis Depay, milli takım kariyerinde yaptığı 35. asistle ülkesinin tarihinde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Ayrıca Depay, attığı 54 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
