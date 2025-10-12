2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Hollanda, Finlandiya'yı konuk etti.Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada, 17. dakikada, 38. dakikada penaltıdanve 84. dakikadakaydetti.Bu maçın ardından Hollanda, 16 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 10 puanda kaldı.Hollanda bir sonraki maçını Polonya ile deplasmanda, Finlandiya ise Malta ile sahasında oynayacak.İlk yarısı 3-0 biten maçta Hollandalı futbolcu Memphis Depay ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, 8. dakikada ve 17. dakikada atılan gollerde pası veren futbolcu oldu. Ayrıca Depay, 38. dakikada ise penaltıdan fileleri sarstıHollandalı futbolcu Memphis Depay, milli takım kariyerinde yaptığı 35. asistle ülkesinin tarihinde en fazla asist yapan oyuncu oldu.Ayrıca Depay, attığı 54 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.