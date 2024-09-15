Denizlispor puana sevindi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Denizlispor, 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Bursa Nilüfer FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında yenik duruma düşen yeşil-siyahlılar, 76'ncı dakikada Emre Furtuna ile beraberliği yakalayıp Bursa'dan 1 puanla döndü.



Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, deplasmanlarda alınan her puanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir karşılaşma çıkardık. Rakibimiz de bizim gibi sezona galibiyetle başlamıştı. İnanıyorum ki sezon boyunca üst sıralarda yer alırız. Bunun için çok çalışacağız" dedi.





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