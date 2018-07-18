Deniz Türüç'ten 10 milyon euroluk transfer açıklaması

İLGİLİ VİDEO

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç sosyal medya hesabından "Bonservisim 10 milyon euro" haberleri üzerine açıklama yaptı.Deniz Türüç açıklamasında, "Basındaki haberlerin, söylemek istediğimden çok başka yerlere çekilerek yanlış algı oluşturulmasıyla bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Röportajda, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer tekliflerini değerlendireceğimi, başkanın bu konuda söz sahibi olduğunu belirtmiştim. Ancak haberleri şaşkınlık ve üzüntüyle okudum. Fiyat belirtmek benim işim olmadığı gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Kendilerini kırmayarak verdiğim röportaj sonrası konuyu saptıran ve haksız bir tepkiyle karşı karşıya bırakan gazeteci arkadaşlar adına tüm taraftarlardan ve futbol camiasından özür diliyorum. " dedi"Sağ olsun Fatih Hoca beni çağırdı ve oynattı. Ardından Lucescu oynattı. Milli takım her oyuncunun rüyasıdır. Herkese nasip olmaz. Oraya gittiğim için çok mutluyum. Onun için kendi kulübümüzde rahat olmamız lazım. Evimiz olarak görmemiz lazım. Kayserispor'da en uzun süre forma giyen benim. Artık kendimi Kayseri halkından biri olarak görüyorum. İki sene daha sözleşmem var. Başkanın çok güzel sözü var. 10 milyon euroyu getiren Deniz'i alır diye. Benim de düşüncem bu. Elbette herkesin hedefi var. Herkes gitmek ister. Ama kulübün menfaati için uyarsa olur. Yoksa kimse gelip beni bedavaya alacak gibi bir durum şimdilik yok. Kayserispor'da mutluyum. Beni bilen biliyor."