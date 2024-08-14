Deniz Çoban: ''Faul ve sarı kart standardı yok''

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe - Lille maçı hakemi Jose Maria Sanchez'in performansını köşesinde değerlendirdi.
İşte Deniz Çoban'ın o değerlendirmesi;
''Maçın İspanyol hakemi Sanches tecrübesi sayesinde karşılaşma boyunca kontrolü elinde bulundurdu. Oyun sürekli kontrolü altındaydı. Fakat maçın başında faul ve kart standardı hiç yoktu.
Faul olmayan pozisyonlarda faul düdüğü çaldığı oldu. Faul olan bazı pozisyonları da devam ettirdi. Mert Müldür'e yapılan sarı kartlık faule kart çıkartmazken, Djiku'nun net şekilde topla oynadığı pozisyona hem faul çalıp hem de kart çıkarttı. Buna benzer, bu seviyeye yakışmayacak kararları oldu.
İkinci yarı itibarıyla daha standart kararlar vermeye başladı. Uzatma dakikalarında Mandi'ye çıkan kırmızı kart doğruydu. İrfan Can'a acımasız bir hareketi vardı. Maçın sonlarında aleyhimize VAR yardımıyla çalınan penaltıda hakemler hata yapmadı. Oosterwolde sol kolunu genişlettiği için penaltıya sebebiyet vermiş oldu.''
Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe - Lille maçı hakemi Jose Maria Sanchez'in performansını köşesinde değerlendirdi.
İşte Deniz Çoban'ın o değerlendirmesi;
''Maçın İspanyol hakemi Sanches tecrübesi sayesinde karşılaşma boyunca kontrolü elinde bulundurdu. Oyun sürekli kontrolü altındaydı. Fakat maçın başında faul ve kart standardı hiç yoktu.
Faul olmayan pozisyonlarda faul düdüğü çaldığı oldu. Faul olan bazı pozisyonları da devam ettirdi. Mert Müldür'e yapılan sarı kartlık faule kart çıkartmazken, Djiku'nun net şekilde topla oynadığı pozisyona hem faul çalıp hem de kart çıkarttı. Buna benzer, bu seviyeye yakışmayacak kararları oldu.
İkinci yarı itibarıyla daha standart kararlar vermeye başladı. Uzatma dakikalarında Mandi'ye çıkan kırmızı kart doğruydu. İrfan Can'a acımasız bir hareketi vardı. Maçın sonlarında aleyhimize VAR yardımıyla çalınan penaltıda hakemler hata yapmadı. Oosterwolde sol kolunu genişlettiği için penaltıya sebebiyet vermiş oldu.''
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