De Bruyne'nin gönlü Gök Maviler'den yana!

Belçikalı süper yıldız Kevin De Bruyne, kulübüyle olan sözleşme görüşmeleri basına yansıdıktan sonra Manchester'da kalmak istediğini açıkladı.



29 yaşındaki De Bruyne'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.



"KOLAY BİR KARAR OLACAK"



De Bruyne açıklamasında; "Kendi kendime düşünüyorum ve kulüpte kalmak istediğime eminim. O yüzden kolay bir karar olacak. Şu anda görüşme halindeyiz. Kalmak istemesem bir ara bulucu gerekirdi ama kalmak istiyorum. Bu yüzden görüşmeleri kendim yapıyorum." dedi.



Belçikalı De Bruyne 2015 yılında Wolfsburg'dan 76 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer edildi.



