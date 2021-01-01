Davis: "Bu gece, bir kez olsun sakatlığımı düşünmedim"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'e karşı, sezonda 30 maç kaçırmasından sonra ilk kez parkelere dönmesinin ardından konuştu.



Sağ bacağındaki kalf zorlanması ve Aşil tendinozunun iyileşme süreci için yaklaşık dokuz haftaya ihtiyaç duyduktan sonra 14 Şubat'tan bu yana ilk kez oynayan Davis, Lakers'ın 110-115'lik mağlubiyetinde ilk yarıda forma giyerek, 4 sayı ve 4 ribaund kaydetti:



"Bu gece bir kez olsun bile sakatlığımı düşünmedim. Dürüst olmak gerekirse, çıkıp oynadım sadece. Bana kalırsa çıkıp bunun üzerine düşünseydim, yaptığım şeyi sınırlayabilirdi. Bu yüzden sadece çıktım ve oynadım. Hiçbir şey de düşünmedim.



Çıktım, oynadım ve parkelere dönme heyecanımı sonuna kadar yaşadım. Asıl mesele buydu. Çocuklarla tekrar sahaya çıkacağım için heyecanlıydım, o yüzden aklıma bile gelmedi. Hiçbir hareketimde tereddüt etmedim, bu da benim için iyiye işaretti."



