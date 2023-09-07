Davinson Sanchez: 'Parayı değil huzuru seçti'

Ağustos 2017'de tam 42 milyon euroya Ajax'tan Tottenham'a transfer olan Kolombiyalı Davinson Sanchez, artık Galatasaray'ın futbolcusu...
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne son günde bildirilmesi gereken listeye 27 yaşındaki stoperi yetiştirmeyi başardı. Galatasaray'ın Davinson'u 5 yıla yayılmış taksitle, 9.5 milyon euroya kadrosuna katması hem Avrupa basınında hem Kolombiya'da büyük yankı uyandırdı. Kolombiya'nın önde gelen eleştirmenlerinden Alfredo Carreno Suarez, Capsulas. com.co sitesindeki yazısında bu transferi değerlendirdi.
"TRİBÜN BASKISINDAN KURTULDU"
Suarez'in yazısı şöyle:
"İyilikle gelmeyen kötülük yoktur. Galatasaray'da ne kazanırsa kazansın, Davinson Sanchez olayı Tottenham'da tamamlanmayan bir döngüydü. 2017'de Nacional takımından Avrupa'ya açılmıştı. Önemlisi; hayatta her şey para değildir. Omuzlarındaki yükü kaldırdı ve ona karşı olan tribünlerden kurtuldu. Şimdi Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor ama Tottenham burada yok."
PİYASASI 60 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Şimdiye dek takımlarına 57 milyon euro bonservis getirisi olan 27 yaşındaki Davinson Sanchez, 2020'nin başında 60 milyon euroluk piyasa değerine ulaşmıştı. Ajax ile Avrupa sahnesinde parıldayan Kolombiyalı, 2017'de tercihini Tottenham'dan yana kullandı. 2021'den sonra ise kariyerinde sert bir düşüş başladı. Sakatlıklar da şanssızlığı oldu. Şimdiki piyasa değeri ise 15 milyon euro. Galatasaray ile yeniden sahneye çıkmaya çalışacak.
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne son günde bildirilmesi gereken listeye 27 yaşındaki stoperi yetiştirmeyi başardı. Galatasaray'ın Davinson'u 5 yıla yayılmış taksitle, 9.5 milyon euroya kadrosuna katması hem Avrupa basınında hem Kolombiya'da büyük yankı uyandırdı. Kolombiya'nın önde gelen eleştirmenlerinden Alfredo Carreno Suarez, Capsulas. com.co sitesindeki yazısında bu transferi değerlendirdi.
"TRİBÜN BASKISINDAN KURTULDU"
Suarez'in yazısı şöyle:
"İyilikle gelmeyen kötülük yoktur. Galatasaray'da ne kazanırsa kazansın, Davinson Sanchez olayı Tottenham'da tamamlanmayan bir döngüydü. 2017'de Nacional takımından Avrupa'ya açılmıştı. Önemlisi; hayatta her şey para değildir. Omuzlarındaki yükü kaldırdı ve ona karşı olan tribünlerden kurtuldu. Şimdi Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor ama Tottenham burada yok."
PİYASASI 60 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Şimdiye dek takımlarına 57 milyon euro bonservis getirisi olan 27 yaşındaki Davinson Sanchez, 2020'nin başında 60 milyon euroluk piyasa değerine ulaşmıştı. Ajax ile Avrupa sahnesinde parıldayan Kolombiyalı, 2017'de tercihini Tottenham'dan yana kullandı. 2021'den sonra ise kariyerinde sert bir düşüş başladı. Sakatlıklar da şanssızlığı oldu. Şimdiki piyasa değeri ise 15 milyon euro. Galatasaray ile yeniden sahneye çıkmaya çalışacak.