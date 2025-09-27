Danylo Sikan: 'Futbol sizi cezalandırabilir'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.
Mücadelenin ardından Trabzonspor'dan Danylo Sikan konuştu.
"FUTBOL SİZİ CEZALANDIRABİLİYOR"
Ukraynalı futbolcu mücadeleyi değerlendirirken "Son dakikaları çok gergin geçen bir maç oldu. İki tane arka arkaya hızlı goller yedik. Rakibimize karşı oynadığımız maçı daha farklı bir şekilde bitirebilirdik. Daha kolay bir sonuç alabilirdik. Futbol böyle hatalar yaptığınızda sizi cezalandırabiliyor." ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN TAKIM ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"
Sikan, sözlerini "Rekabet her zaman güzeldir. Santrforların gol atması güzel bir şey. Ama bu güzel şeyleri yapan sadece santrforlar değil, bütün takımın gösterdiği bir emek var. Övgüyü sadece santrforlar değil bütün takım hak ediyor." diyerek noktaladı.