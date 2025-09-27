Danylo Sikan: 'Futbol sizi cezalandırabilir'

Sikan, sözlerini "Rekabet her zaman güzeldir. Santrforların gol atması güzel bir şey. Ama bu güzel şeyleri yapan sadece santrforlar değil, bütün takımın gösterdiği bir emek var. Övgüyü sadece santrforlar değil bütün takım hak ediyor." diyerek noktaladı.