27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-161'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-049'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-047'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
Danylo Sikan: "Futbol sizi cezalandırabilir"

Trabzonsporlu Danylo Sikan, 4-3 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

27 Eylül 2025 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Danylo Sikan: 'Futbol sizi cezalandırabilir'
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'dan Danylo Sikan konuştu.

"FUTBOL SİZİ CEZALANDIRABİLİYOR"

Ukraynalı futbolcu mücadeleyi değerlendirirken "Son dakikaları çok gergin geçen bir maç oldu. İki tane arka arkaya hızlı goller yedik. Rakibimize karşı oynadığımız maçı daha farklı bir şekilde bitirebilirdik. Daha kolay bir sonuç alabilirdik. Futbol böyle hatalar yaptığınızda sizi cezalandırabiliyor." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN TAKIM ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"
Sikan, sözlerini "Rekabet her zaman güzeldir. Santrforların gol atması güzel bir şey. Ama bu güzel şeyleri yapan sadece santrforlar değil, bütün takımın gösterdiği bir emek var. Övgüyü sadece santrforlar değil bütün takım hak ediyor." diyerek noktaladı.
 
 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
