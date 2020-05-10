Daniel Andersson: 'Galatasaray 2001'de, devre arasında beni istedi'

42 yaşındaki emekli futbolcu Daniel Andersson, futbolculuk kariyerinde AC Venezia forması giydiği dönemde Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.
Emekli stoper oyuncusu, kariyerinin büyük bölümünde Malmö forması giydi.
"G.SARAY'DAN OCAK AYINDA TEKLİF ALDIM"
Daniel Andersson yaptığı açıklamada; "Takım arkadaşım Jocke Björklund 2001'in Ocak ayında Venezia'dan ayrıldı ve İngiltere'ye gitti ancak ben kaldım. Dünya Kupası'nın hemen öncesinde 3 ay için değişikliği uygun görmedim. Galatasaray ve Panathinaikos'dan teklif aldım. Onlara sadece bonservisimi alırlarsa geleceğimi söyledim." dedi.
Daniel Andersson, profesyonel kariyerinde 163 Serie A maçına çıktı. Emekli stoper oyuncusu bu maçlarda takımına 17 gol ve 1 asist katkı sağladı.
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Emekli stoper oyuncusu, kariyerinin büyük bölümünde Malmö forması giydi.
"G.SARAY'DAN OCAK AYINDA TEKLİF ALDIM"
Daniel Andersson yaptığı açıklamada; "Takım arkadaşım Jocke Björklund 2001'in Ocak ayında Venezia'dan ayrıldı ve İngiltere'ye gitti ancak ben kaldım. Dünya Kupası'nın hemen öncesinde 3 ay için değişikliği uygun görmedim. Galatasaray ve Panathinaikos'dan teklif aldım. Onlara sadece bonservisimi alırlarsa geleceğimi söyledim." dedi.
Daniel Andersson, profesyonel kariyerinde 163 Serie A maçına çıktı. Emekli stoper oyuncusu bu maçlarda takımına 17 gol ve 1 asist katkı sağladı.
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