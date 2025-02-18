"Dallas, Luka'ya 'supermax' kontrat teklif etmeyi hiç düşünmedi" iddiası

Dallas Mavericks'in, eski yıldızı Luka Doncic'e beş yıllık 345 milyon dolarlık sözleşme teklif etmeyi hiç düşünmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Dallas, Luka'ya 'supermax' kontrat teklif etmeyi hiç düşünmedi' iddiası
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18 Şubat 2025 13:22
Dallas Mavericks'in, eski yıldızı Luka Doncic'e beş yıllık 345 milyon dolarlık sözleşme teklif etmeyi hiç düşünmediği iddia edildi.

The Athletic'in haberine göre, Dallas Mavericks, süper yıldızı Luka Doncic'e beş yıllık 345 milyon dolarlık "supermax" sözleşme teklif etmeyi hiç düşünmedi.

Uzun yıllardır kulüple ilgili yaygın görüş, Mavericks'in Doncic'e otomatik olarak bu teklifini sunacağı ve kararın oyuncuya bırakılacağı yönündeydi. Ancak Doncic, hem Los Angeles Lakers'taki tanıtım toplantısında hem de medyada yapılan haberlerde bu sözleşmeyi kabul etmeye niyetli olduğunu belirtmişti.

Bu durum, Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın, Lakers ile gizliden bir takas görüşmesi gerçekleştirmesine neden oldu. "Bazı oyuncular mevcut kültüre uyum sağlar, bazıları ise kültüre yeni bir boyut katar," diyen Harrison, "Takıma katılan oyuncuların bu kültüre bir şeyler eklediğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Birçok NBA takımı, Doncic'in takas edilebileceğine ihtimal vermezken, Mavericks'in bu karanı neden aldığı konusunda şaşkınlık yaşadı. "Hiçbir şey yapmamak benim için en kolayı olurdu," diyen Harrison, "Eğer bu hamleyi yapmasaydım herkes beni takdir ederdi. Ancak biz buna inanıyoruz. Zaman, haklı mı yoksa haksız mı olduğumu gösterecek." şeklinde konuştu.

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