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Daçka, Rusya deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında 18 Ekim Perşembe günü Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Daçka, Rusya deplasmanında
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17 Ekim 2018 09:57
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında 18 Ekim Perşembe günü Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Karşılaşma, Megasport Arena'da TSİ 19.00'da yapılacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti.

CSKA Moskova ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Organizasyona Barcelona Lassa'yı 95-75 yenerek başlayan Rus temsilcisi, ikinci maçında ise Maccabi FOX'a 89-86 üstünlük kurdu.

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