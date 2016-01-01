Curry, Kyrie'nin şutunu hatırlatan muhabire tepki gösterdi!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in 2016 Finalleri'nde üzerinden attığı, şampiyonluğu getiren üçlük hakkındaki soruya tepki gösterdi.



2016 NBA Finalleri'nde Kyrie'nin Curry karşısında bulduğu kritik üçlük isabetinden bu yana dört yıldan fazla zaman geçti. LeBron James'in bloğunun yanı sıra Kyrie'nin şutu, serinin 7'nci maçındaki en etkili pozisyondu.



Curry'nin son medya oturumunda, Warriors'ın NBC Sports'tan muhabiri Drew Shiller kendisine bu şutu hatırlattı ve Steph, soruya komik bir tepki verdi:



"Neden eski şeyleri gündeme getiriyorsun? Bu röportaja havam yerinde gelmişim, sen ise eski şeyleri gündeme getirmeye çalışıyorsun. Yani arada sırada düşündüğüm oluyor ama o adamı gördüğümde aklıma gelen ilk şey bu değil. Olan oldu."



Warriors, 2016 NBA Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'a karşı 3-1 öne geçmişti ve o noktadan seriyi kaybetmişti. Bu şutun NBA şampiyonluğunu kaybetmesine neden olması, Curry'nin bununla ilgili konuşmak istememesini anlaşılabilir kılıyor.



Nets ve Warriors, bu gece 2020-21 sezon açılışında karşı karşıya gelecekler.



