San Antonio Spurs'ün tecrübeli oyuncusu Chris Paul, emekli olduktan sonra koçluk yapmaya sıcak baktığını söyledi.



Geçmişte koçluk yapma fikrini reddeden CP3, San Antonio Express-News'ten Tom Orsborn'a yaptığı açıklamada bunun artık düşünmeye istekli olduğu bir şey olduğunu dile getirdi:



"Bugüne dek hep asla koçluk yapmayacağımı söylemişimdir. Ama düşününce, bilmiyorum. Kafamda çözmeye çalışıyorum. Eşim ve arkadaşlarım bana basketbola yönelik çok fazla bilgim ve sevgim olduğunu ve koçluk yapabileceğimi söylüyorlar. Ama aynı zamanda çocuklarımın yanında pek olamadığım için onlara babalık yapmayı da düşünüyorum. Yani bilmiyorum..."



Paul ayrıca, emeklilikten sonra NBA'de bir takım hissedarı olma işine dahil olmakla "kesinlikle" ilgilendiğini de sözlerine ekledi.



Birçok NBA genel menajeri, geçmişte düzenlenen yıllık anketlerde CP3'yi gelecekte en iyi başantrenör olabilecek aktif oyuncu olarak oylamıştı.



NBA'deki 20. sezonuna girecek olan 39 yaşındaki oyuncu, serbest oyuncu döneminde tek yıllığı 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı Spurs'teki ilk sezonunu geçirecek.



