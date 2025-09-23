23 Eylül
Çorum FK ve Serikspor, puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Çorum FK'nin Serikspor'u konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti.

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Çorum FK, Serik Spor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 63. dakikada Yusuf Erdoğan kaydederken konuk ekibin golü ise 58. dakikada Ilya Berkovsky'den geldi.


Bu karşılaşmayla birlikte Çorum FK, 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Serikspor ise 11 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Çorum FK, Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Serikspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 89 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 83 Ferhat Yazgan), Pedrinho (Dk. 83 Eren Karadağ), Oğulcan Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 70 Samudio)

Serikspor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Burak Asan, Mesut Can Tunalı, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 76 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+6 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 46 Amaral (Dk. 90+5 Gökhan Akkan)), Sadygov (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 58 Berkovskiy (Serikspor), Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sadygov, Dk. 66 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+4 Amaral (Serikspor), Dk. 88 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+5 Samudio (Arca Çorum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
