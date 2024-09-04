Minnesota Timberwolves'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Tim Connelly, takımın yıldız pivotu Rudy Gobert'in sözleşmesini uzatmayı umduğunu söyledi.



Connelly yakın zamanda Minnesota Eyalet Fuarı'nda Darren Wolfson ile yaptığı röportajda, takımla sözleşme uzatmaya uygun olan Wolves pivotu Gobert başta olmak üzere takımla ilgili çeşitli konuları ele aldı.



Connelly devam eden müzakerelerin ince ayrıntılarına girmese de, Gobert'in uzun yıllar Timberwolves kadrosunda merkezi bir figür olarak kalması yönündeki güçlü arzusunu dile getirdi:



"Rudy'nin uzun süre burada olmasını isteriz. Menajerini de çok severiz, uzun zamandır arkadaşımızdır ve ligdeki en iyi adamlardan biridir. Böyle adamları burada istedikleri kadar uzun süre tutmak her zaman hedefimizdir. Devamlılığın yeni sezonda en iyi yönlerimizden biri olacağını düşünüyorum ve çekirdek grubumuzu da gerçekten çok beğeniyoruz."



Wolves başkanı, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında parmağından sakatlanmış olan Gobert'in antrenman kampı döneminde oynamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



Gobert, 2023-24 sezonunda 76 maçta 14.0 sayı, 12.9 ribaund ve 2.1 blok ortalamaları yakalamış ve kariyerinin dördüncü Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olmuştu.





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