Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Colangelo: "LeBron'un ABD Milli takım kariyeri muhtemelen sona erdi"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "muhtemelen bir daha ABD Milli Takımı'nda oynamayacağı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "muhtemelen bir daha ABD Milli Takımı'nda oynamayacağı" iddia edildi.

ABD Milli Takımı'nın yönetim direktörü Jerry Colangelo, LeBron'un ABD ile muhtemelen çoktan son maçını oynadığına inandığını söyledi:

"Bildiğiniz gibi, yaşlılık dönemi etkisini her türlü gösterir. Vücudunuz, yaptığınız spora bağlı dayanacak kadar yapılanıyor ve sonra da düşüşe geçiyorsunuz. LeBron, hayatında birçok şey olup bittiği için son birkaç Olimpiyata katılmamayı tercih etmişti. Vaktiyle takdire şayan bir katkı yaptı, ama bence artık buraya ayıracağı zaman sona erdi."

James, 2016'da ABD ekibi Rio de Janerio'da altın madalya kazandığında, "Onları her izlediğimde, keşke orada olsaydım diyorum." şeklinde konuşmuştu.

En son 2012'de ABD formasını giymiş olan LeBron, ekiple üç kez Olimpiyatlara katılmış ve toplam 68 maça çıkmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal