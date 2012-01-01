Colangelo: "LeBron'un ABD Milli takım kariyeri muhtemelen sona erdi"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "muhtemelen bir daha ABD Milli Takımı'nda oynamayacağı" iddia edildi.



ABD Milli Takımı'nın yönetim direktörü Jerry Colangelo, LeBron'un ABD ile muhtemelen çoktan son maçını oynadığına inandığını söyledi:



"Bildiğiniz gibi, yaşlılık dönemi etkisini her türlü gösterir. Vücudunuz, yaptığınız spora bağlı dayanacak kadar yapılanıyor ve sonra da düşüşe geçiyorsunuz. LeBron, hayatında birçok şey olup bittiği için son birkaç Olimpiyata katılmamayı tercih etmişti. Vaktiyle takdire şayan bir katkı yaptı, ama bence artık buraya ayıracağı zaman sona erdi."



James, 2016'da ABD ekibi Rio de Janerio'da altın madalya kazandığında, "Onları her izlediğimde, keşke orada olsaydım diyorum." şeklinde konuşmuştu.



En son 2012'de ABD formasını giymiş olan LeBron, ekiple üç kez Olimpiyatlara katılmış ve toplam 68 maça çıkmıştı.



