Çocuklar hep gülsün

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta duygusal anlar yaşandı.
Depremin gerçekleşti saat olan 4.17. dakikada taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı.
Cenk Tosun ve Siyah beyazlıların Gaziantep'ten transfer ettiği Maxim de yaşananlar sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarar, "Çocuklar inanın, İnanın çocuklar, Güzel günler göreceğiz, Güneşli günler" tezahüratında bulundu.
Depremin gerçekleşti saat olan 4.17. dakikada taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı.
Cenk Tosun ve Siyah beyazlıların Gaziantep'ten transfer ettiği Maxim de yaşananlar sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarar, "Çocuklar inanın, İnanın çocuklar, Güzel günler göreceğiz, Güneşli günler" tezahüratında bulundu.
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