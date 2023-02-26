Çocuklar hep gülsün

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta duygusal anlar yaşandı.Depremin gerçekleşti saat olan 4.17. dakikada taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı.Cenk Tosun ve Siyah beyazlıların Gaziantep'ten transfer ettiği Maxim de yaşananlar sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.Ayrıca Beşiktaşlı taraftarar,tezahüratında bulundu.