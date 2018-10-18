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Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı!

Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan ve Almanya'dan dönüş yapan yeni transfer Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.

Kaynak: Vatan
Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı!
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18 Ekim 2018 02:17
Almanya'dan dönüş yapan Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga  Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.

Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti.

Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni yüzde 100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım." dedi.

Cocu sözlerini, "3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadeleriyle tamamladı.

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