Clipperslı George 3 ila 4 hafta NBA'de oynayamayacak!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers oyuncusu Paul George, sakatlığı sebebiyle en az 3 hafta oynayamayacak.



NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 6 Aralık'taki Portland Trail Blazers maçında sağ dirseğinde yaşanan burkulma sebebiyle üst üste 5 karşılaşma kaçırmasının ardından 20 Aralık'ta formasına kavuşan George'un, bir süre dinlenmesi gerekecek.



Sağ dirsek yan bağlarında yırtık tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumu, 3 ila 4 hafta sonra yeniden değerlendirilecek.



Kariyerinde 7 kez all-star seçilen George, bu sezon 24,7 sayı, 7,1 ribaunt, 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Clippers, 17 galibiyet ve 15 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 5. sırasında yer alıyor.



