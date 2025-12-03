Los Angeles Clippers, geleceğin Hall of Fame oyuncularından Chris Paul ile yollarını beklenmedik bir şekilde ayırdı.Chris Paul'ün Los Angeles Clippers ile geçirdiği ikinci dönem resmen sona ermiş görünüyor.Chris Haynes'in aktardığı bilgilere göre Clippers, 40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucuyu "eve gönderme" kararı aldı. Bu ifade, Paul'ün pratikte takımdan kesildiği ve kadrodan tamamen çıkarıldığı anlamına geliyor.Haberde ayrıca Paul'ün soyunma odasındaki sayılı liderlerden biri olarak görüldüğü belirtiliyor.Öte yandan Paul, Instagram hikâyesindeifadelerini paylaşarak gelişmeyi doğruladı.Kısa süre sonra Clippers yönetimi de resmi bir açıklama yayımlayarak kararı resmileştirdi.Clippers'ın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Frank ayrıca, mevcut kötü tabloya ilişkin sorumluluğu üstlendiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Clippers'ın bu kararı neden aldığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Los Angeles ekibi sezona 5 galibiyet – 16 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapmış durumda.Chris Paul, geçtiğimiz yaz Clippers ile 1 yıllık, 3.6 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli oyun kurucu kısa süre önce sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.Bu sezon Clippers formasıyla 16 maçta süre alan Paul, maç başına 14.3 dakika, 2.9 sayı, 1.8 ribaund ve 3.3 asist üretti.Paul, 21 yıllık NBA kariyeri boyunca 1370 normal sezon maçına çıktı ve 16.8 sayı, 4.4 ribaund, 9.2 asist ortalamaları yakaladı.