Clippers, şok bir kararla Chris Paul ile yollarını ayırdı

Los Angeles Clippers, geleceğin Hall of Fame oyuncularından Chris Paul ile yollarını beklenmedik bir şekilde ayırdı.

03 Aralık 2025 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Clippers, şok bir kararla Chris Paul ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers, geleceğin Hall of Fame oyuncularından Chris Paul ile yollarını beklenmedik bir şekilde ayırdı.

Chris Paul'ün Los Angeles Clippers ile geçirdiği ikinci dönem resmen sona ermiş görünüyor.

Chris Haynes'in aktardığı bilgilere göre Clippers, 40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucuyu "eve gönderme" kararı aldı. Bu ifade, Paul'ün pratikte takımdan kesildiği ve kadrodan tamamen çıkarıldığı anlamına geliyor.


Haberde ayrıca Paul'ün soyunma odasındaki sayılı liderlerden biri olarak görüldüğü belirtiliyor.

Öte yandan Paul, Instagram hikâyesinde "Az önce eve gönderildiğimi öğrendim." ifadelerini paylaşarak gelişmeyi doğruladı.

Kısa süre sonra Clippers yönetimi de resmi bir açıklama yayımlayarak kararı resmileştirdi.

Clippers'ın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Chris ile yollarımızı ayırıyoruz ve kendisi artık takımımızla olmayacak. Chris, Clippers tarihinin efsane isimlerinden biridir ve kariyeri boyunca büyük başarılara imza atmıştır. Bir şeyi çok net söylemek istiyorum: Takımın beklentilerin altında kalmasından hiç kimse Chris'i sorumlu tutmuyor."

Frank ayrıca, mevcut kötü tabloya ilişkin sorumluluğu üstlendiğini belirterek, "Bugünkü derecemizin sorumluluğunu kabul ediyorum. Zorlanmamızın birçok nedeni var. Chris'in bu franchise'a yaptığı katkılar için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Clippers'ın bu kararı neden aldığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Los Angeles ekibi sezona 5 galibiyet – 16 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapmış durumda.

Chris Paul, geçtiğimiz yaz Clippers ile 1 yıllık, 3.6 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli oyun kurucu kısa süre önce sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

Bu sezon Clippers formasıyla 16 maçta süre alan Paul, maç başına 14.3 dakika, 2.9 sayı, 1.8 ribaund ve 3.3 asist üretti.

Paul, 21 yıllık NBA kariyeri boyunca 1370 normal sezon maçına çıktı ve 16.8 sayı, 4.4 ribaund, 9.2 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
