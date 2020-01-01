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CJ McCollum, NBPA'in yeni başkanı seçildi!

NBPA (Oyuncular Sendikası), yeni başkan olarak Portland Trail Blazers forması giyen CJ McCollum'un seçildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBPA (Oyuncular Sendikası), yeni başkan olarak Portland Trail Blazers forması giyen CJ McCollum'un seçildiğini duyurdu.

Boston Celtics forveti Grant Williams'ın ise, NBPA'in yeni başkan yardımcısı seçildiği bildirildi.

İki dönem NBPA başkanlığı yapan Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un yerini alan McCollum'ın dört yıllık görev süresine hemen başlayacağı açıklandı.

2018'den beri NBPA başkan yardımcısı olarak görev yapan McCollum'ın şimdiki odaklandığı görevinin, uzun süredir NBPA direktörlüğünü yapan Michele Roberts'ın halefini aramak olacağı belirtildi.


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