Ciritte Erzurum Şengel Atlı Cirit SK şampiyon!

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası'nın final müsabakasında rakibi Uşak 1 Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübünü yenen Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyon oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ev sahipliğinde Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak 1 Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.



Müsabakada rakibini yenen Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu.



Karşılaşmayı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve vatandaşlar izledi.



Müsabakanın ardından final maçında karşılaşan takımların sporcularına madalya ve şilt takdim edildi.



Şampiyona sonunda birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin lira para ödülü de verildi.





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