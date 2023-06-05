Chelsea, Kendry Paez'i kadrosuna kattı

Chelsea, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kendry Paez'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Kendry Paez'i kadrosuna kattı
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05 Haziran 2023 19:15
Chelsea, Independiente'den 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kendry Paez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Ekvadorlu futbolcunun, 18 yaşına girmesinin ardından Chelsea'ye katılacağı belirtildi.

18. yaş gününden sonra Chelsea'ye katılacak olan Ekvadorlu oyuncu, becerikli top sürme, savunmaları açma vizyonu ve tekniğini bir araya getirmesi sayesinde Güney Amerika'da en parlak ve en yaratıcı genç yeteneklerden biri olarak ün kazanmıştı.

Paez, bu yıl kulübüyle gösterdiği performanla dikkatleri üzerine çekti. Ekvador formasıyla da llk kez sahaya çıkan ve karşılaşmada gol atan Paez, gol atan en genç oyuncu oldu. 

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