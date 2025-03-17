Chelsea'den genç oyuncuya 8 yıllık sözleşme!

Premier League devi Chelsea, Sporting'in genç yeteneği Dario Essugo'yu kadrosuna kattı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Londra ekibi 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Portekiz kulübüne 22 milyon euro sabit ücret ödeyecek. Anlaşmada herhangi bir satış sonrası payı veya ek bonus yer almıyor.



Chelsea, Essugo ile Haziran 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalarken, kontratta Haziran 2033'e kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.



Genç oyuncunun, Chelsea'nin 2025 yılında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alması bekleniyor.



PERFORMANSI



Sezonu Las Palmas'ta kiralık olarak geçiren Essugo, bu sezon LaLiga ekibiyle çıktığı 19 maçta 1342 dakika süre aldı ve 1 gol attı.



