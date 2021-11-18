Chelsea, Barcelona'nın genç yıldızının peşinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldız adayı Gavi'yi transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.



İspanyol basını, İngiliz kulübünün, Gavi'nin 50 milyon euroluk serbest kalma ücretini ödemeye hazır olduğunu bildirdi.



Buna karşılık Katalanların orta saha oyuncusu ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmayı ve tazminat miktarını 1 milyar avro olarak belirlemeyi planladığı aktarıldı.



Gavi bu sezon Barcelona ile çıktığı 15 maçta 1 gol kaydetti.





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