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Chauncey Billups'ı koç olarak isteyen üç takım var!

LA Clippers yardımcı antrenörü Chauncey Billups ile, Washington Wizards, Orlando Magic ve New Orleans Pelicans ekiplerinin ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yardımcı antrenörü Chauncey Billups ile, Washington Wizards, Orlando Magic ve New Orleans Pelicans ekiplerinin ilgilendiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Billups'ın Portland Trail Blazers'ın boş koçluk pozisyonu için de önemli bir aday olduğunu söyledi. Boston Celtics'in ise eski NBA yıldızı ile ikinci bir görüşme aradığı belirtildi

44 yaşındaki koç, geçtiğimiz yaz Tyronn Lue'nun Clippers ekibine katılmadan önce, Indiana Pacers'ın baş koçluk işi için de adaylar arasındaydı.

NBA'de 17 yıl forma giyen Billups, kariyerinde beş kez All-Star seçilmiş ve Detroit Pistons ile 2004 yılında şampiyonluk kazanmıştı.


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