Cenk Ergün'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün, Avusturya kampında transfer için konuştu.



Kendisi hakkında çıkan "istifa" haberlerini değerlendiren Ergün, "Asılsız bir haber çıktı, sonra onun devamı da geldi. İlk başta istifamı verip, başkanımızın kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. İstifa nasıl bir müessesedir; İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz. Hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor. Öğleden sonra da istifamı verip, kamptan ayrıldığıma dair haber çıktı. Şu anda kamptayım, verilmiş olan görev doğrultusunda, takımımızla birlikteyiz. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamak için buradayız." dedi.



"BU BİR GÖREV DAĞILIMIDIR"



Eskisi kadar transferin içinde olmadığını belirten sarı-kırmızılı idareci, "Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları, anları değişebilir. Ben başından beri takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim. Bu bir görev dağılımıdır." şeklinde konuştu. Cenk Ergün, bir basın mensubundan gelen soru sonrası bu durumun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.



"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"



Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında antrenmanda yaşanan durumun dostça kapatıldığını söyleyen Cenk Ergün, adı transfer gündeminde yer alan Joao Pedro için, "Joao Pedro transferinde devam eden bir süreç var" ifadelerini kullandı.





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