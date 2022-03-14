Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Stade de Brestois ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya 4-1'lik skorla kazandı.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gerson, 63. dakikada Milik, 71. dakikada Harit ve 90+4. dakikada Cengiz Ünder attı. Brest'in tek golü ise 90+1. dakikada Cardona'dan geldi.



Cengiz Ünder, maçın 82. dakikasında Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu ve maçın skorunu tayin etti.



Marsilya, 3 maç sonra Ligue 1'de kazandı ve puanını 50'ye yükseltti. Brest ise bu sonucun ardından 35 puanda kaldı.



Gelecek hafta Velodrome'da Nice'i ağırlayacak olan Marsilya, seri yakalamaya çalışacak. Brest ise Angers deplasmanına gidecek.





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