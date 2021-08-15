Fransa Ligue 1'in 2. hafta mücadelesinde geçtiğimiz hafta 2-0 geriden gelerek Montpellier'i 3-2 yenen Marsilya, bu sefer 2-0 öne geçtiği maçta Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı.



Marsilya'ya 2 farkı getiren goller 34. dakikada Cengiz Ünder ve 41. dakikada Payet'ten gelirken, Bordeaux'un beraberlik sayılarını 51. dakikada Pembele ve 57. dakikada Oudin kaydetti. Öte yandan Marsilya'da Balerdi, 89. dakikada kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.



Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yeni takımındaki 2. maçında da ağları sarsarak Fransa'da fark yaratabileceğini erkenden göstermiş oldu.



Puanını 4 yapan Marsilya, ligin 3. haftasında aynı puanlı Nice ile deplasmanda çarpışacak. İlk hafta Clermont'a yenilen ve ilk puanını Marsilya'dan alan Bordeaux ise evinde Angers'i konuk edecek.



