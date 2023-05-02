Boston Celtics ekibinin, Houston Rockets'ın eski koçu Stephen Silas'ı yardımcı koç olarak işe almayı umduğu bildirildi.



Substack'tan Marc Stein, Celtics'in Silas'ı bu yaz yardımcı antrenör olarak işe almaya çalışacağını söyledi.



Silas'ın, görevde geçirdiği üç sezonun ardından kısa süre önce Rockets tarafından işine son verilmişti.



Silas'ın, Celtics koçu Joe Mazzulla'ya başantrenörlük deneyimi olan bir yardımcı koç olarak önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor.



Celtics'in bir önceki yardımcı koçu Damon Stoudamire, normal sezonun sonlarına doğru Georgia Tech Üniversitesi'ndeki başantrenörlük görevini üstlendiğinde takımdan ayrılmıştı.





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