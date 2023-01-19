ÇBK Mersin, Laura Cornelius'u renklerine bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Spar Girona takımında forma giyen oyun kurucu Laura Cornelius'u kadrosuna kattı.



Bu yıl 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Mersin ekibi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki sezon hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu kapsamda İspanyol ekibi Spar Girona'ın 27 yaşındaki oyuncusu Cornelius ile anlaşmaya vardı.



Sezon sonuna kadar Mersin ekibinde ter dökeceği bildirilen Hollandalı oyun kurucusu, kente geldi.



Sağlık kontrolünden geçirilen 1,74 metre boyundaki Cornelius'un takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.





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