Çaykur Rizespor, galibiyete odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan kaleci Fernando Boldrin ve Alper Potuk çalışmada yer almadı.
Yeşil-mavili takım, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına 6 Mayıs Cuma günü devam edecek.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan kaleci Fernando Boldrin ve Alper Potuk çalışmada yer almadı.
Yeşil-mavili takım, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına 6 Mayıs Cuma günü devam edecek.
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