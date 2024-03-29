Cavaliers, Donovan Mitchell'ın kalacağından "emin"

Cleveland Cavaliers'ın, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın takımla sözleşmesini uzun vadede uzatacağından emin olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Cavaliers, Donovan Mitchell'ın kalacağından 'emin'
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29 Mart 2024 16:22
Cleveland Cavaliers'ın, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın takımla sözleşmesini uzun vadede uzatacağından emin olduğu bildirildi.

Takım sahibi Dan Gilbert, Associated Press'ten Larry Lage'e yaptığı açıklamada Mitchell'ı takımda tutma konusunda emin olduklarını söyledi:

"Elbette son birkaç yıldır onunla bu sözleşmeyi uzatma konusunu konuşuyorduk. Uzatacağını düşünüyoruz. Söylediği şeylere dikkat ettiğinizde, şehri çok sevdiği bariz görülüyor.

Cleveland'daki takımı da çok seviyor çünkü oyuncularımız çok genç ve biz kendisinin en büyük parçası olduğu bu çekirdeği bir araya getirme yolunda ilerliyoruz."

Mitchell'ın 2020'de Utah Jazz'la imzaladığı beş yıllığı 163 milyon dolarlık sözleşme, 2026 sezonu sonuna dek devam ediyor.

Cavs yıldızı, bu yaz kontratını yaklaşık 200 milyon dolar değerinde dört yıllık bir sözleşmeyle uzatmaya hak kazanmıştı.

Medyada, Mitchell'ın Cavaliers'ın teklifini reddedip takasını isteyebileceği ya da 2025'te serbest oyuncu olduğunda ayrılabileceği yönünde bazı spekülasyonlar dolaşıyordu.

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